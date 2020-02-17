Волгоградская область скатилась в рейтинге качества жизни российских городов

Аналитика 17.02.2020 09:14
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17.02.2020 09:14
Волгоградская область в рейтинге качества жизни по итогам 2019 года заняла 42-ое место с общим количеством баллов 46,204. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные содержатся в исследовании РИА Новости. В 2018-ом году регион располагался на 37-ом месте. Таким образом, за год Волгоградская область потеряла пять пунктов в рейтинге.
Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год по-прежнему занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.
Как отмечают эксперты, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.
Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.
Справка. При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Позиции субъектов Федерации в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем объединения рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.
При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и другие открытые источники.
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