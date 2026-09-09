



Ночь с 8 на 9 сентября стала самой напряженной для жителей Новороссийска за последнее время. Почти семь часов город находился под ударами беспилотников. Как сообщает ИА «Живая Кубань», в результате атаки погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 29 пострадали, трое из них – в тяжелом состоянии. Разрушены жилые дома, храм и детский сад.

В 23:15 8 сентября в портовом городе завыли сирены. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о начале атаки беспилотников и призвал жителей отойти от окон. Все экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности.

В социальных сетях горожане в панике спрашивали друг у друга, где можно укрыться. Одни советовали подвалы, другие – ванные комнаты и коридоры на первых этажах.

В 23:45 движение в сторону Геленджика и въезд в город со стороны Кабардинки были перекрыты. Над Новороссийском уже работала ПВО – жители слышали взрывы и гул дронов прямо над крышами домов.

В 00:25 стало известно о первых разрушениях. Обломки сбитых беспилотников начали падать на территории предприятий и рядом с жилыми домами. К этому моменту, по предварительным данным, пострадавших еще не было. Однако взрывы продолжались, и люди, прятавшиеся в подвалах и ванных, не знали, чем закончится эта ночь.

В 01:52 в Новороссийске была объявлена ракетная опасность. Жители продолжали искать убежища, но не у всех, по данным «Живой Кубани» была такая возможность.

В 03:05 сигнал ракетной опасности был снят, но угроза атаки БПЛА сохранялась. Гул беспилотников продолжал пугать горожан.

В 05:30 глава Новороссийска сообщил, что до отмены сигнала атаки общественный транспорт в Новороссийске не работает. В 05:44 сигнал «Атака БПЛА» был отменен, а общественный транспорт и дорожное движение постепенно возобновились.

06:24 – власти объявили об окончании опасности для жителей и гостей Новороссийска. Однако город уже понес тяжелые потери.

Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил трагические подробности:

– К сожалению, четыре человека погибли, в том числе один ребёнок. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким. Также этой ночью в городе пострадали 29 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всем сейчас оказывают медицинскую помощь. При необходимости готовы доставить их в наши краевые медцентры, – цитата из заявления губернатора.

Он также подчеркнул, что противник наносил удары исключительно по гражданским объектам. В результате атаки повреждения получили три частных и пять многоквартирных домов, а также здание православного храма и детский сад.

Вениамин Кондратьев поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко взять ситуацию под личный контроль, оперативно оценить ущерб и оказать помощь каждой пострадавшей семье.

Фото: архив ИА «Высота 102»