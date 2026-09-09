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Общество

ВОКБ №1 лишилась компании-реконструктора отделения микрохирургии глаза

Общество 09.09.2026 20:54
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09.09.2026 20:54


В Волгограде областная клиническая больница №1 лишилась подрядной организации, ранее отобранной для обновления корпуса №4, где располагаются отделения микрохирургии глаза, а также анестезиологии-реанимации. Власти были вынуждены разорвать контракт с компанией ООО «БИЗНЕССТРОЙГРУПП» из-за срыва сроков сдачи объекта.

Соглашение между учреждением и строительной компанией из Ставрополья было подписано ещё весной 2024 года. Подрядчику предстояло заменить оконные и дверные заполнения, все внутренние инженерные сети, провести перепланировку внутренних помещений, полностью обновить отделку. На прилегающей территории было запланировано обновление подъездов и пополнение зелёных зон новыми растениями и газоном. Сложность проекта заключается в том, что реализовать намеченное специалистам предстояло без полной приостановки работы корпуса. 

Первоначально на эти цели было выделено 340 млн рублей, однако в процессе смета выросла ещё на 20 млн рублей. Несмотря на увеличение финансирования, специалисты не спешили сдавать объект.

Изначально 1-й этап работ предполагалось завершить до конца 2024 года, а второй – к 30 ноября 2025 года. Позже власти разрешили сдвинуть финальный этап на 2026 год. Последний срок истёк 31 мая 2026 года, однако даже по прошествии ещё трёх месяцев коммерсантам не хватило, чтобы собраться с силами и всё же доделать корпус.

17 июня ГБУЗ «ВОКБ №1» потребовало от строителей предоставить актуальный график работ. Не уведя результата, ещё через десять дней медики потребовали предоставить полный пакет документов о текущем этапе выполнения работ, их качестве, количестве задействованных специалистов. Ещё через неделю администрация потребовала убрать строительный мусор с территории действующего медицинского учреждения, представить дефектные ведомости и сертификаты на новые коммуникации, а также заменить повреждённые линии. В начале августа учреждение пригласило представителей ООО «БИЗНЕССТРОЙГРУПП» для участия в совещании, посвящённом срыву обновления объекта. Однако все письма были бизнесменами были проигнорированы.

- До настоящего времени работы в полном объеме не выполнены, что является грубым нарушением условий контракта.<...> В соответствии с п.3.1.6., п. 11.2 соглашения принято решение <...> об одностороннем отказе от его исполнения, - сообщили в учреждении.

Отметим, судя по всему, доделывать объект предстоит уже другой организации и уже в ценах 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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