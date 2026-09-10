





В Анапе в спорткомплексе «Витязь» завершились XVIII Всероссийские юношеские Игры боевых искусств – масштабный смотр талантов, где на татами и рингах сошлись лучшие молодые бойцы страны. На арену вышли представители более 70 регионов России – под флагами 25 всероссийских федераций единоборств сошлись 19 видов спорта. Здесь встретились традиции Востока и жёсткие современные стили: на одном турнире соседствовали приверженцы школ «сётокан», «сито-рю» и «вьет во дао» с борцами, для которых сила удара – главный аргумент: кикбоксёрами и мастерами рукопашного боя.

Как сообщает Волгоградская областная федерация кикбоксинга, особенно ярко на этом фоне выглядела сборная Волгоградской области. Юные бойцы не просто боролись за медали – они показывали зрелую, собранную технику, в которой чувствовалась школа. Итог выступления команды – внушительная коллекция из 15 наград, которая стала одним из самых весомых результатов турнира.

Золото в дисциплине К‑1 добыли Марк Бурлак, Никита Ефимович, Устин Тетерич и Егор Никитин – в их поединках было видно, что они умеют не только бить точно, но и держать темп, читать соперника и не терять хладнокровия под давлением. В «фулл‑контакте» безоговорочную победу одержала Ирина Гаврилова, а в «лайт‑контакте» не нашлось равных Никите Фатееву.

Серебряные медали в копилку региона добавили Григорий Паршин, Тимур Зикреев, Кирилл Кумсков и Ярослав Очкуров. Бронзовые награды завоевали Станислав Михайлов, Даниил Фатеев, Илья Гренадеров, Полина Глазунова и Елисей Старынин – и для многих из них эта бронза стала не утешительным призом, а доказательством, что они способны держаться на уровне сильнейших.

За каждым из этих результатов – кропотливая работа наставников: Сергея Гаврилова, Максима Афонина и Талыпкали Басирова. Именно их тренерская школа стала тем фундаментом, на котором держится успех волгоградских кикбоксёров. Чёткие установки, дисциплина, умение разбирать ошибки и не давать эмоциям брать верх – всё это юные спортсмены вынесли на арену «Витязя».

Победы волгоградцев на Играх – это не только личные достижения, но и вклад в общую цель: развитие массового и юношеского спорта в стране. Они напрямую работают на задачи государственной программы «Спорт России», где ставка делается на выявление талантов в регионах и создание условий, чтобы эти таланты могли раскрыться на всероссийской арене.





Александр Веселовский

Фото: Волгоградская областная федерация кикбоксинга