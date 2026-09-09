86 волгоградцев отправятся на Международный фестиваль молодежи





86 представителей волгоградского региона отправляются в Екатеринбург, где с 11 по 17 сентября пройдет Международный фестиваль молодежи. В частности, в состав команды региона вошли пять подростков 14-17 лет и десять иностранцев, обучающихся в волгоградских вузах.

Как сообщили в региональном комитете молодежной политики, также на фестивале будут работать 25 волгоградских волонтеров.



Подготовка региональной команды проходила в волонтерском центре «Прорыв» ВолГУ. Волонтеры будут задействованы по 17 функциональным направлениям: логистика, аккредитация, навигация и другие ключевые задачи. К слову, в день открытия фестиваля, 13 сентября, фасад стадиона «Волгоград Арена» окрасится в официальные цвета мероприятия.



Справка. Международный фестиваль молодежи проводится в соответствии с Указом Президента РФ.



