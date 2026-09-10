4-дневная рабочая неделя ждёт волгоградцев уже в ноябре

Для работающих граждан первая неделя ноября будет сокращённой. Дополнительный выходной возникнет в связи с празднованием Дня народного единства.
Таким образом, среда, 4 ноября, станет днём отдыха. Согласно Трудовому кодексу РФ в предпраздничный день, 3 ноября, продолжительность рабочего времени сократится на один час.
Впрочем, отдохнуть получится не у всех. Работающие по сменную графику продолжат свою деятельность. Дежурства ждут и тех, кто задействован на предприятиях непрерывного цикла.
Общество 10.09.2026 06:03
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10.09.2026 06:03
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