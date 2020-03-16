Жители Волгоградской области ищут работу по полгода





Волгоградская область заняла 59-ое место среди российских регионов в рейтинге безработицы. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», содержатся в исследовании РИА-Новости. Уровень безработицы в регионе составил 5,6%. По сравнению с предыдущим годом, этот показатель снизился на 0,2 пункта. В Волгоградской области на 100 открытых вакансий приходится 270 безработных. При этом на поиски работы в среднем уходит 6,6 месяца.

Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019 года-января 2020 года зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге (1,5%), а самые высокие показатели – на Северном Кавказе. В частности, в Ингушетии уровень безработицы достиг 26,3%. При этом в 38 регионах он оказался ниже, чем в среднем по стране.

По мнению экспертов РИА Новости, кадровая проблема по-прежнему очень актуальна, особенно для регионов с низким уровнем развития промышленности. В первой половине 2020 года, вероятно, безработица в среднем по России будет сохраняться на текущем низком уровне, но в дальнейшем ситуация может обостриться, если турбулентность мировой экономики затянется и окажет влияние на различные сферы экономики нашей страны, считают эксперты.



