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Общество

Волгоградцам выпадет выходной посреди рабочей недели в ноябре

Общество 09.09.2026 13:36
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09.09.2026 13:36


В начале ноября 2026 года жителей Волгоградской области ожидает четырехдневная рабочая неделя, связанная с празднованием Дня народного единства. Как сообщает ТАСС, 4 ноября, которое в этом году выпадает на среду, станет выходным днем.

Перед нерабочим 4 ноября волгоградцы отработают меньше обычного – 3 ноября (вторник) будет сокращен на один час.

В Трудовом кодексе Российской Федерации закреплено 14 праздничных дней в году. В случаях, когда праздничные даты совпадают с выходными, они переносятся на будние дни, что позволяет сохранять баланс между трудом и отдыхом. В 2026 году, как и в предыдущие годы, в России установлено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней.

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