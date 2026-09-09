Волгоградцам выпадет выходной посреди рабочей недели в ноябре





В начале ноября 2026 года жителей Волгоградской области ожидает четырехдневная рабочая неделя, связанная с празднованием Дня народного единства. Как сообщает ТАСС, 4 ноября, которое в этом году выпадает на среду, станет выходным днем.

Перед нерабочим 4 ноября волгоградцы отработают меньше обычного – 3 ноября (вторник) будет сокращен на один час.

В Трудовом кодексе Российской Федерации закреплено 14 праздничных дней в году. В случаях, когда праздничные даты совпадают с выходными, они переносятся на будние дни, что позволяет сохранять баланс между трудом и отдыхом. В 2026 году, как и в предыдущие годы, в России установлено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней.