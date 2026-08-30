









Супруги из Волгограда Мария и Дмитрий Вороновы едва не попали на паром, который сегодня, 30 августа, потерпел крушение на Северном Кипре. Как рассказала Мария, они с мужем временно проживают и работают в Турции. На выходные семьи решила посетить Северный Кипр.

- У нас была запланирована трехдневная туристическая поездка, всего в группе было 12 русскоговорящих туристов. Мы уже возвращались домой - нас доставили на паром, который должен был проследовать по маршруту Гирне (Северный Кипр) – турецкий порт Ташуджу и отправиться в 12 часов. Однако паром вовремя не ушел, задержка была уже очень приличной. Потом до нас стала доходить информация, что что-то случилось. Мы подошли к окнам, увидели, что вдалеке виднеются оранжевые шлюпки на фоне больших волн. Нам сказали, что паром, возвращавшийся в Турцию из Гирне, наполнился водой и пошел ко дну, - рассказывает Мария.



По словам волгоградки, через некоторое время на берег стали доставлять людей. Некоторые были даже в сухих вещах, кого успели забрать с парома спасатели. Некоторые сами прыгали в воду. На причал стали прибывать скорые, спецтехника, прилетел вертолет. Спасательная операция, делится Мария, была развернута всего минут за 20. А потом из вертолета, который делал рейсы к затонувшему парому, на берегу стали выгружать тела людей.



- Мы провели на пароме часов шесть. Порт был перекрыт. На нашем пароме, рассчитанном человек на четыреста, было много пассажиров с детьми, с собаками и кошками. Все это время нас взаперти не держали, можно было выходить на палубу, нам давали воду. Паники не было. Потом нас стали выпускать – сначала вернулись на берег машины, потом уже пассажиры. Наш туроператор организовал нам трансфер в отель. Сейчас они с нами на постоянной связи, отвечают на все наши вопросы. Наш рейс перенесли на завтра, на 10 часов. Говорят, завтра будет много желающих уехать, - продолжает Мария.







Волгоградцы стараются отгонять от себя мысли, что они могли оказаться на злополучном судне. Между тем, поиски пропавших на пароме людей продолжаются.

В турфирме стараются успокоить туристов. И рассылают им такие сообщения.

- Пожалуйста, постарайтесь сегодня вечером отдохнуть и не переживать.Если не возникнет новых чрезвычайных обстоятельств, завтра мы планируем организовать вашу эвакуацию с острова. В настоящее время на острове ведётся масштабная работа на уровне чрезвычайной мобилизации всех соответствующих служб, - такую информацию получают туристы на телефоны.



Им также сообщили, что 8 человек с парома погибли, 23 человека числятся пропавшими без вести.

По сообщению мировых СМИ, у берегов Северного Кипра затонул скоростной паром Filo Jet, на борту которого находились 267 человек. По последним данным, 237 человек удалось спасти, но, к сожлению, есть погибшие. Выжившие пассажиры утверждают, что заметили, что в носовую часть поступает вода и пытались предотвратить поездку, однако капитан все равно направил судно по маршруту. Когда он пытался повернуть к берегу, было уже поздно. Пассажиры стали самостоятельно надевать спасательные жилеты и прыгали в воду. Некоторые пытались доплыть до находившихся поблизости лодок.

Фото и видео предоставлено Марией и Дмитрием Вороновыми для V102.RU



