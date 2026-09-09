Пребывание чудотворной иконы в Волгограде продлили на три дня

Список чудотворной Донской иконы Божией Матери, который прибудет крестным ходом в Волгоград 12 сентября, пробудет в соборе Александра Невского до 20 сентября. Ранее сообщалось, что в Волгограде поклониться святыне можно будет до 17 сентября, но дату изменили.

Известно, что после Волгограда крестный ход с иконой направится в Волжский. На территории Волгоградской области, напомним, образ побывает в 26 населенных пунктах. В Волгоградской митрополии крестный ход продлится по 12 октября. Святой образ побывает также в Городище, Свято-Вознесенском Дубовском женском монастыре, Дубовке, Камышине, Ольховке, Фролово, Даниловке, Котово, Жирновске, Рудне, Елани, станице Преображенской и Новоаннинском.

График пребывания святыни опубликован на сайте Волгоградской епархии.

Справка. Донскую икону Божией Матери называют заступницей русской земли и покровительницей русского воинства. Этот образ двухсторонний. На обратной стороне иконы изображено Успение Богородицы. Считается, что Донская икона была написана предположительно в 1380-1395 годах Феофаном Греком. Святыня хранится в Ростове-на-Дону, а самый ее известный чудотворный образ - в Донском монастыре в Москве.