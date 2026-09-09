Главное

3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Погибли четверо, десятки ранены: хроника теракта ВСУ в Новороссийске 9 сентября
Ночь с 8 на 9 сентября стала самой напряженной для жителей Новороссийска за последнее время. Почти семь часов город находился под ударами беспилотников. Как сообщает ИА «Живая Кубань», в...
Федеральные новости
 Из реки под Ростовом выловили тело неизвестного
В поселке Зимовники Ростовской области завершены работы по подъему тела мужчины из реки Большая Куберле. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.  Погибшего обнаружил местный житель,...
Общество

Пребывание чудотворной иконы в Волгограде продлили на три дня

Общество 09.09.2026 16:30
0
09.09.2026 16:30


Список чудотворной Донской иконы Божией Матери, который прибудет крестным ходом в Волгоград 12 сентября, пробудет в соборе Александра Невского до 20 сентября. Ранее сообщалось, что в Волгограде поклониться святыне можно будет до 17 сентября, но дату изменили.

Известно, что после Волгограда крестный ход с иконой направится в Волжский. На территории Волгоградской области, напомним, образ побывает в 26 населенных пунктах. В Волгоградской митрополии крестный ход продлится по 12 октября. Святой образ побывает также в Городище, Свято-Вознесенском Дубовском женском монастыре, Дубовке, Камышине, Ольховке, Фролово, Даниловке, Котово, Жирновске, Рудне, Елани, станице Преображенской и Новоаннинском.

График пребывания святыни опубликован на сайте Волгоградской епархии. 

Справка. Донскую икону Божией Матери называют заступницей русской земли и покровительницей русского воинства. Этот образ двухсторонний. На обратной стороне иконы изображено Успение Богородицы. Считается, что Донская икона была написана предположительно в 1380-1395 годах Феофаном Греком. Святыня хранится в Ростове-на-Дону, а самый ее известный чудотворный образ - в Донском монастыре в Москве.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.09.2026 16:30
Общество 09.09.2026 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 15:54
Общество 09.09.2026 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 14:58
Общество 09.09.2026 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 14:36
Общество 09.09.2026 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 13:59
Общество 09.09.2026 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 13:51
Общество 09.09.2026 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 13:36
Общество 09.09.2026 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 11:45
Общество 09.09.2026 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 11:24
Общество 09.09.2026 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 11:15
Общество 09.09.2026 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 11:10
Общество 09.09.2026 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 11:09 Реклама
Общество 09.09.2026 11:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.09.2026 10:18
Общество 09.09.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 10:08
Общество 09.09.2026 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2026 09:41
Общество 09.09.2026 09:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:53
«Россия становится сильнее, старый мир – деградирует»: журналистка из Пакистана дала интервью в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:30
Пребывание чудотворной иконы в Волгограде продлили на три дняСмотреть фотографии
15:54
«Тянули 23 минуты, погнули сачок»: заядлый рыбак впервые поймал щуку на 7 кг у речпорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:30
Волгоград назван самым «молодым» читающим городом-миллионникомСмотреть фотографии
15:13
Искупит кровью? Пытавшийся сжечь бабушку волгоградец отправился на СВОСмотреть фотографии
14:58
86 волгоградцев отправятся на Международный фестиваль молодежиСмотреть фотографии
13:59
Народный фронт отправил из Волгограда крупную партию техники и оборудования на СВОСмотреть фотографии
13:51
Опасные резервуары с углекислотой опечатали под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцам выпадет выходной посреди рабочей недели в ноябреСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде арестовали обвиняемого в теракте 17-летнего подросткаСмотреть фотографии
12:17
Кадровая чистка перед выборами? Регионы прощаются с чиновниками в высоких кабинетахСмотреть фотографии
12:14
Мошенник обманом заманил волгоградца на СВО и похитил у него 1,8 млнСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом двое браконьеров попались на вылове 350 раковСмотреть фотографии
11:46
Погибли четверо, десятки ранены: хроника теракта ВСУ в Новороссийске 9 сентябряСмотреть фотографии
11:45
Под Волгоградом засняли последствия столкновения фуры и иномаркиСмотреть фотографии
11:37
Росводресурсы понизили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:24
Пассажир поезда «Адлер – Москва» получил условное за избиение полицейскихСмотреть фотографии
11:15
ВС РФ сообщили о новой волне атак по военной инфраструктуре УкраиныСмотреть фотографии
11:10
УК «ЦентрВолга» в Волгограде оштрафовали за кондиционеры на стене домаСмотреть фотографии
11:09
Сады Придонья приняли участие в создании фильма для школьниковСмотреть фотографии
10:18
Андрей Бочаров осмотрел виноградники экс-директора заводаСмотреть фотографии
10:08
Жительница Волгоградской области отсидит шесть лет за убийство сожителяСмотреть фотографии
09:57
Волгоградца обязали раскошелиться на 260 тыс. за сброс отходов с грузовикаСмотреть фотографии
09:43
Пожар в многоэтажке на юге Волгограда сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Волгоградцам рассказали, как оплатить парковку при ограничении интернетаСмотреть фотографии
09:29
Охота за бензином продолжается на волгоградских заправкахСмотреть фотографии
08:58
Вражеские беспилотники облетели стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:52
Жизнь 945 волгоградских семей изучит ВолгоградстатСмотреть фотографии
08:04
Магнитная буря накроет Волгоградскую область 9 сентябряСмотреть фотографии
07:44
«Динамо‑Синара» уступило «Звезде» в первом матче Суперлиги – 29:27Смотреть фотографии
 