В Волгоградской области подешевели картофель и морковь





Волгоградстат опубликовал актуальные результаты еженедельного мониторинга цен на социально-значимые продукты.



Так, за период c 1 по 7 сентября, существенно подорожали: консервы овощные для детского питания (+6,2%), яйца куриные (+2,6%), консервы мясные для детского питания (+2,5%), мясо кур, макаронные изделия (+2,4%).



Из плодоовощной продукции прибавили в стоимости помидоры (+9,1%), бананы (+3,5%). Из круп стало дороже пшено (+6,1%), крупа гречневая (+4,4%).



Однако часть овощей теперь доступнее для потребителей. К примеру, морковь сбавила 6,6% стоимости, капуста белокочанная (-6,3%), яблоки (-5,6%), картофель (-4,8%), свекла (-4,3%), лук репчатый (-3,0%), огурцы (-2,2%).