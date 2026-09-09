Опасные резервуары с углекислотой опечатали под Волгоградом

В Волгоградской области приостановлена работа опасного производственного объекта за серьезные нарушения, допущенные при эксплуатации резервуаров с жидкой углекислотой. По решению суда, которое подлежало немедленному исполнению, деятельность этого объекта приостановлена на 30 суток, сообщили в ГУФССП России по Волгоградской области.

На производственный объект выехали сотрудники Волжского городского отдела судебных приставов №2, которые опечатали емкости, устранив угрозу для жизни и здоровья граждан и причинения вреда окружающей среде.

В ГУФССП по региону сообщили, что нарушения на производственном объекте в ходе выездной проверки выявили сотрудники Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Они установили, что у индивидуального предпринимателя отсутствует специальное разрешение на эксплуатацию объекта. Кроме того, резервуары не поставлены на учет в территориальном управлении Ростехнадзора, не обеспечено проведение экспертизы их промышленной безопасности, а способ их установки мог привести к опрокидыванию.

Предприниматель предупрежден об административной ответственности в случае нарушения требований эксплуатации резервуаров в течение срока приостановления деятельности. Контроль за исполнением решения суда осуществляют судебные приставы.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области