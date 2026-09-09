Направлено в суд уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего 10-летняя девочка получила травмы, отдыхая в лагере. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, перед судом предстанет 32-летний житель Волгограда, директор лагеря.

30 июля 2025 года около 20 часов 30 минут 10-летняя девочка, находившаяся без присмотра у крыльца столовой лагеря, упала с перил на асфальт. В результате падения ребенку причинены телесные повреждения в виде закрытых переломов обеих костей левого и правого предплечий со смещением, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести, а также ушибленная рана лица, причинившая легкий вред здоровью.



По факту травмирования ребенка было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, директор детского оздоровительного лагеря не принял надлежащих мер по предупреждению травматизма среди подростков, не обеспечил наличие достаточного количества вожатых для контроля за детьми. Дело будет рассматривать Городищенский районный суд.

Напомним, в августе прошлого года ИА «Высота 102» посвятило несколько публикаций о происшествиях в детском лагере имени Гули Королевой. В редакцию обратились родители 9-летней Маргариты, которые рассказали, что их дочь травмировалась после падения с крыльца столовой. Однако, со слов мамы девочки Любови, директор лагеря в телефонном разговоре уверял ее, что дочь получила лишь несколько ссадин. О необходимости срочно везти ребенка в больницу родителям сообщила неравнодушная медсестра, работавшая в медпункте. Родители утверждали, что руководитель лагеря пытался скрыть произошедшее. Позднее стало известно об увольнении медсестры, сообщившей о травме девочки родителям. Женщина утверждала, что директор лагеря запрещал вызывать скорую помощь на территорию лагеря и требовал, чтобы в подобных случаях сотрудники договаривались с родителями.





При этом в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» директор лагеря, Ахмедов Ниджат Матлаба Оглы также утверждал, что не произошло ничего страшного, а дети в лагере находятся под неустанным наблюдением взрослых. В то же время, как стало известно ИА «Высота 102», отряд, где числилась Маргарита, буквально накануне этого происшествия остался без вожатой, у которой произошел конфликт с директором. Однако замену ей директор не назначил.

После ЧП в лагере высадился десант из правоохранителей и чиновников. С педколлективом, в частности, были проведены беседы на предмет недопустимости скрытия фактов травмирования детей. Тогда же директор лагеря категорически запретил журналистам вести съемку на территории оздоровительного объекта.





При этом на лагерь жаловались и родители других детей. Мама одного мальчика утверждала, что ее сына душили и били сверстники, после чего его экстренно доставили в больницу и провели операцию по удалению аппендикса. Скорую помощь мальчику никто из сотрудников так и не вызвал. Избежать трагических последствий в данном случае удалось лишь благодаря бдительности родителей, которые примчались на просьбы о помощи своего сына и сами отвезли его в больницу.