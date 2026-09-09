ЦБ предупредил волгоградцев об активности теневых кредиторов

В Волгоградской области с начала года выявлено четыре организации, имеющих признаки нелегальных кредиторов. В прошлом году, как отмечают в ЦБ, в регионе за аналогичный период было выявлено на одну организацию меньше. Однако в регионе, как и в целом в России, отмечается рост активности теневых кредиторов.

– Как по стране в целом, так и в Волгоградской области участились случаи теневого кредитования, когда займы под залог недвижимости выдают граждане или индивидуальные предприниматели. Мы рекомендуем жителям региона проверять наличие лицензии у любой организации, которая предлагает финансовые услуги, – заявил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Илья Морозов.

В предупредительный список внесены двое индивидуальных предпринимателей, а также два потребительских кооператива, один из которых ранее был исключен из реестра Банка России, но продолжал работать. Материалы также переданы в правоохранительные органы.

Регулятор напомнил, что с августа 2025 года публично привлекать инвестиции физических лиц могут только организации, поднадзорные Банку России. Нарушителям грозят штрафы до 1 миллиона рублей.

Фото из архива V102.RU