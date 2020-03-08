Аналитика

Волгоградские женщины «побеждают» мужчин

Аналитика 08.03.2020 17:22
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08.03.2020 17:22


На начало 2019 года в Волгоградской области проживало 1345,6 тыс. женщин или 53,7% от общей численности населения региона. Большая часть из них – 1049,8 тыс. (78%) – горожанки, в сельской местности численность женщин составила 295,8 тыс. (22%). Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приведены в исследовании Волгоградстата. 
На одну тысячу представительниц прекрасного пола в Волгоградской области на начало 2019 года приходилось 863 мужчины, то есть в среднем женщин на 15,8% больше, чем мужчин. Но подобная ситуация характерна для старших возрастных групп, до 40 лет преобладает мужское население. И это все потому, что мальчиков рождается больше, но женщины дольше живут. Так, на начало 2019 г. в Волгоградской области на 1000 представительниц прекрасного пола в возрасте до 40 лет приходилось 1040 мужчин, а в возрасте 40 лет и старше уже только 722. В пенсионном возрасте число женщин превысило число мужчин более чем в 2 раза, а в возрасте 85 лет и старше - в 3 раза.
Число женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) на начало 2019 года составило в области 579,2 тыс. человек, четвертая часть из них (146,8 тыс. человек) находится в наиболее благоприятной для рождения детей возрастной группе 20-29 лет. Именно в этом возрастном интервале чаще всего впервые становятся мамами. Больше всего детей появляется на свет у женщин в возрасте 25-34 года – более 60% всех рождений.
Средний возраст волгоградской мамы составил в 2018 году 28,4 года, при рождении первого ребенка – 25,4 года.
В общей численности женщин 48,4% находятся в трудоспособном возрасте, 36% - старше трудоспособного, 15,6% - моложе трудоспособного.
В Волгоградской области на начало 2019 года проживало 107,8 тыс. человек, достигших почтенного 80-летнего возраста, из них почти три четверти (79,3 тыс.) составили женщины.
В 2018 году в области вступили в брак 13,1 тыс. женщин, из них впервые – 8,4 тыс. человек, повторно – 4,7 тыс. человек (356 вдовых и 4,4 тыс. разведенных).
Чаще всего женщины создают семьи в возрасте 20-29 лет, в 2018 году в этом возрасте замуж вышли более половины от общего числа женщин, зарегистрировавших брак. Средний возраст вступления в брак жительниц Волгоградской области в 2018 года  составил 28,5 года, в первый брак – 25,1 года. Развод оформили 9,9 тыс. женщин, из них половина – в возрасте 25-39 лет.

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