Температура резко упадет до +1 в Волгоградской области

Холодную ночь с температурой до +1 градуса прогнозируют в Волгоградской области уже с 9 на 10 сентября. По информации ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», от +1 до +6º ожидается в отдельных районах.

– Ночью 7...12º, в отдельных районах 1...6º; днем 18...23º, местами 23...26º, – говорится в оперативном прогнозе на 10 сентября.

В этот день в Волгоградской области существенных осадков не обещают. Ожидается переменная облачность, северо-западный ветер 6-11 м/с, местами с порывами до 11-14 м/с.

Несмотря на понижение температуры воздуха, в Волгоградской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), что может привести к возникновению ЧС и происшествий, связанных с ландшафтными возгораниями.

Фото из архива V102.RU