Под Волгоградом водители уличили сотрудников АЗС в уловках





Водители, которые вынуждены часами стоять в очередях на АЗС, поймали сотрудников заправки в предоставлении недостоверной информации о наличии топлива. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Фролово, на днях, когда бензовоз приехал сливаться на АЗС около Гуляевки, выяснилось, что емкости заняты под завязку. В итоге бензовоз уехал полным. При этом продажи бензина не было.

Еще более странная история на днях произошла на Ветютневской АЗС.



- Мы с 19.00 стояли на заправке. Я, наивная, ждала всю ночь бензовоз. Его не было. Но! В 6.00 работница вышла, сняла все таблички с колонок и пустила машины. Все виды бензина были доступны - и в канистры люди заливали, и в баки. В это же время выключили табло с наличием бензина. Перед нами было порядка 60 машин, заправились в течение 40-50 минут. За нами машин осталось видимо-невидимо… Интересно, что в течение ночи три раза ходили на заправку, спрашивали, будет ли бензовоз. Ответ сотрудников был таков - никакой информации нет, все вопросы на горячую линию, - делится Виктория.



Женщина делает вывод, что иначе, как издевательством над людьми или четко выстроенной схемой эту ситуацию назвать нельзя.

Напомним, 7 сентября в администрации Волгоградской области заявляли, что федеральные и региональные власти совместно с топливными компаниями делают все возможное для обеспечения потребителей топливом, для улучшения и стабилизации ситуации.



Поставки в регион осуществляются по новой логистической схеме. При этом в ежедневном режиме объем поступающего на АЗС топлива наращивается, заверяли чиновники.





Фото V102.RU (архив)