



На территории Волгограда и области была объявлена опасность атаки БПЛА. Сообщение об угрозе распространено 9 сентября в 22:48.



По данным мониторинговых каналов первые беспилотники были зафиксированы на подлёте к Волгограду в 23:50. Фиксации дронов ВСУ были не только над Волгоградом, но и в разных районах региона - Фроловском, Городищенском, Светлоярском, Даниловском, Среднеахтубинском, Октябрьском. В Суровикино и Калаче-на-Дону также фиксировались вражеские устройства.



Силы ПВО отражали атаку Киевского режима всю ночь. О том, что угроза миновала над территорией города-героя стало известно ночью, но она пока сохраняется в районах области.



Жителей региона экстренные службы призывают сохранять спокойствие. В случае приближения беспилотника не следует подходить к окнам, пытаться рассмотреть или сфотографировать летательный аппарат.