Аналитика

Особенности домашнего режима: волгоградцы уходят на «длинные выходные»

Аналитика 28.03.2020 07:24
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28.03.2020 07:24



Президент России объявил в стране "длинные выходные" с 30 марта по 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом. В Волгоградской области уже подтверждено несколько случаев COVID-19, но, по заверению властей, поводов для беспокойства и тем более паники нет - все под контролем. "Высота 102" спросила у волгоградцев, как они берегут себя от коронавируса и чем планируют заняться на нерабочей неделе. Подробности - в видеоматериале. 


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