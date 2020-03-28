Аналитика 28.03.2020 07:24
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28.03.2020 07:24
Президент России объявил в стране "длинные выходные" с 30 марта по 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом. В Волгоградской области уже подтверждено несколько случаев COVID-19, но, по заверению властей, поводов для беспокойства и тем более паники нет - все под контролем. "Высота 102" спросила у волгоградцев, как они берегут себя от коронавируса и чем планируют заняться на нерабочей неделе. Подробности - в видеоматериале.
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