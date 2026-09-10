



В ЦПКиО Волгограда в настоящее время подрядчик возводит современный фонтанный комплекс. Чтобы территория вокруг него была красивой и озеленённой, разработан дендроплан.



Как сообщает администрация парка, прилегающая территория изменит свой облик. Горожане и гости города смогут укрыться в тени в летний зной и любоваться работой фонтанов.



В ЦПКиО отметили, что естественные теневые зоны будут созданы за счёт высадки крупномерных деревьев. А вдоль прогулочных зон агрономы высадят спиреи, катальпы, юкку, пеннисетум, розовые кустарники, вейгелу и другие растения. А, к примеру, мискантус и ива "Хакуро Нишики" станут живыми украшениями фонтанных кашпо.