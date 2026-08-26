



В центре Волгограда после масштабной реконструкции 26 августа вечером состоялось торжественное открытие обновленной Привокзальной площади, центральной частью которой стал воссозданный по эскизам 1930-х годов легендарный фонтан «Детский хоровод». В мероприятии приняли участие глава региона Андрей Бочаров, представители ветеранского сообщества и меценаты, на средства которых и была произведена реконструкция площади.





В администрации Волгоградской области напоминают, что проект реконструкции Привокзальной площади в Волгограде был инициирован участниками молодежного фестиваля #ТриЧетыре. По данным обладмина, в реализации проекта принимали участие власти региона, компаниями «ЛУКОЙЛ», ТМК, Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».





Открывая преобразившуюся в короткие сроки территорию, Андрей Бочаров отметил:

– Сегодня в Волгоградской области, на легендарной героической земле непокоренного Сталинграда, сделан еще один шаг по сохранению исторической памяти, сбережению нашего общего исторического наследия. Символ мужества, отваги и героизма, несгибаемой воли жителей непокоренного Сталинграда и жителей Советского Союза – фонтан «Детский хоровод» – вернулся на свое законное историческое место и будет встречать гостей на нашей современной площади. Реализована мечта многих поколений жителей нашего любимого города и всей страны.

Глава региона выразил благодарность всем, кто принимал участие в проекте и поддержал инициативу молодежи региона. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес жителей за терпение и выдержку.





Над воссозданием фонтана «Детский хоровод» трудился Народный художник РФ, скульптор Андрей Ковальчук. Мастер опирался на подлинные эскизы.

– Для меня это не просто очередная работа — я создал много памятников. Для меня это особое произведение, и я горд, что мне было поручено воссоздать уникальный символ вашего города, символ стойкости, – отметил Андрей Ковальчук на церемонии открытия площади.









О том, как преобразилась площадь перед железнодорожным вокзалом Волгограда, 26 августа рассказывали корреспонденты ИА «Высота 102».