



Арбитражный суд Волгоградской области поставил точку в деле о попытке обанкротить волгоградского производителя автобусов ООО «Волгабас». С соответствующим иском обратилось Межрегиональное управление ФНС России №4 по Республике Башкортостан.

- Основанием для обращения уполномоченного органа с указанным заявлением послужило наличие задолженности ООО «ВОЛГАБАС» по уплате обязательных платежей и взносов во внебюджетные фонды, обязательства по оплате которых не исполнены более трех месяцев. Размер задолженности на дату обращения составлял 72 022 490,56 руб., в том числе основной долг – 69 752 878,79 руб., пени – 2 319 611,77 руб., - сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, изучив обстоятельства, суд констатировал, что на момент рассмотрения задолженность фактически отсутствовала, в связи с чем оснований для введения процедуры банкротства нет.

Фото из архива ИА «Высота 102»