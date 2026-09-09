



В Волгограде сегодня, 9 сентября, на площадке у стадиона «Волгоград Арена» состоялась церемония передачи гуманитарного груза подразделениям, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Мероприятие прошло при участии представителей регионального отделения Народного фронта, компании «Напитки вместе» и администрации Волгоградской области.





В рамках системной работы по поддержке военнослужащих была сформирована масштабная партия помощи. Как сообщает ИА «Высота 102», в состав груза вошли квадрокоптеры, мотоциклы для обеспечения мобильности подразделений, мощные электрогенераторы (50 кВт), строительные материалы, электротехнические товары, а также специальные средства и оборудование для обустройства позиций.









В ходе церемонии организаторы рассказали о формировании заявки и приоритетах в выборе оборудования. Бойцы, прибывшие из зоны боевых действий, поделились опытом применения техники в реальных полевых условиях и подчеркнули – такая адресная поддержка влияет на выполнение боевых задач и сохранение жизней личного состава на передовой.







