Прожиточный минимум жителей Волгоградской области «откатили» на 2 года назад

Аналитика 04.03.2020 12:16
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04.03.2020 12:16
Прожиточный минимум различных категорий жителей Волгоградской области по итогам 2019 года практически сравнялся с показателями двухлетней давности. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоградстат проанализировал ситуацию с изменением прожиточного минимума за последние годы. Так, в конце 2019 года этот показатель для всех категорий населения оказался ниже, чем в начале года. В частности, если в первом квартале прошлого года прожиточный минимум на душу населения составлял 9806 рублей, то в четвертом квартале – почти на 500 рублей меньше, всего 9322 рубля. Такая же тенденция прослеживается с прожиточным минимумом для трудоспособного населения, пенсионеров и детей.
Между тем, по данным Волгоградстата, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум на душу населения в Волгоградской области составлял 9464 рубля. Это даже больше на 142 рубля, чем сейчас.
Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается в целях оценки уровня жизни населения, для оказания социальной помощи малоимущим гражданам и для формирования бюджета.
Ранее в администрации Волгоградской области поясняли, что расчет величины прожиточного минимума для социально-демографических групп населения Волгоградской области производится на основании потребительской корзины и данных Волгоградстата о средних потребительских ценах на продукты питания и среднемесячных индексах потребительских цен на товары и услуги.
Снижение величины прожиточного минимума за 4 квартал 2019 года в сравнении с 3 кварталом здесь объясняли сезонным снижением цен на отдельные продукты питания, которое наблюдалось на территории всей страны. По России в среднем этот показатель составил 3,7%, по ЮФО — 2,8%, в Волгоградской области этот показатель меньше среднестатистических и составляет 2,6%, прокомментировали в администрации региона.
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