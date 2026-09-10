Бензин в Волгоградской области за неделю подорожал на треть рубля





В Волгоградской области за первую неделю сентября зафиксирован новый виток роста цен на автомобильное топливо. По данным Росстата, средняя стоимость топлива выросла на 28 копеек – до 71,72 рубля за литр. АИ-92 за неделю стал дороже на 24 копейки (67,61 рубля), АИ-95 – на 28 копеек (75,19 рубля).

Меньше всего изменилась цена на дизтопливо – оно подорожало на 15 копеек (78,39 рубля).

За период с 1 по 7 сентября бензин подорожал в 49 субъектах России, больше всего – в Тюменской области (+9,2%). Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 9 субъектах Российской Федерации, более всего в Севастополе (-14,4%).



Ранее сообщалось, что водители в Волгоградской области уличили сотрудников АЗС в уловках.