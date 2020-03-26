В Волгограде зафиксировано рекордное повышение цен на продукты

Аналитика 26.03.2020 08:29
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26.03.2020 08:29
На прошлой неделе в Волгограде зафиксировано рекордное за последние месяцы подорожание ряда продуктов. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Волгоградстата больше всего цены выросли на сахар – на 9,46% (29,04 рубля за килограмм). На втором месте по подорожанию картофель - на 6,14% (20,22 рубля за кг). Третьим рекордсменом по повышению цен стала гречневая крупа – почти на 5% (55,95 рублей за кг). Также почти на 5% стало больше стоить пшено – 47,39 рубля за килограмм. На 3,65% подорожал лук (20,42 рубля за кг), на 4,16% морковь – 18,52 рубля за килограмм. Выросли в цене яйца – на 3,12% (49,86 рублей за десяток). Также подорожало мыло хозяйственное – почти на 1,5% (35,90 рублей за 200 граммов), мыло туалетное – на 2,64% (34,23 рубля за 100 граммов).
Многие из подорожавших продуктов пользовались повышенным спросом во время покупательского ажиотажа, вызванного осложнением экономической ситуации – падением курса рубля, распространением коронавирусной инфекцией. Ранее вице-губернатор Волгоградской области Василий Иванов на брифинге успокоил журналистов следующим заявлением. «Рост цен на продукты питания в Волгоградской области носит плановый и сезонный характер. Без этого мы в любом случае не обойдемся. Но роста цен выше того, который регулируется антимонопольным органом, мы не констатируем», - отметил чиновник. Между тем, в Волгоградском УФАС открыли горячую линию по жалобам горожан на завышение цен на продукты питания.
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