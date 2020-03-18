Аналитика 18.03.2020 15:46
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18.03.2020 15:46
Жители Волгоградской области продолжают опустошать полки супермаркетов, запасаясь продуктами долгого хранения. Как сообщает ИА «Высота 102», самыми популярными продуктами, которыми набивают корзинки, стали дешевые макароны, рис, гречка, растительное масло, мука. Сегодня в Волжском на ул. Коммунистической в магазине «Покупочка» на полках оставалась лишь блинная и овсяная мука. Не было в продаже и дешевых, менее 20 рублей за пачку макарон. Правда, продавцы пообещали, что муку должны привезти сегодня вечером.
В магазине «Радеж» на ул. Горького в наличии были и мука, и макароны. А вот сахар продавался уже по 29,90 рублей за килограмм. Тогда как неделю назад он стоил на 5 рублей дешевле. В супермаркете заверили, что подорожание связано с остановкой производства на сахарных заводах, о чем было известно еще месяц назад.
В сети магазинов «Волгоградского мясокомбината» с сегодняшнего дня свиная и говяжья тушенка повысилась в цене на 10 рублей - до 149 и 159 рублей за банку.
Напомним, накануне президент Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавируса заявил, что ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная, а людям не следует тратить деньги на закупки впрок.
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