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ПВО отразила массированную атаку ВСУ на Волгоград и область 10 сентября

Общество 10.09.2026 08:32
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10.09.2026 08:32


Минувшей ночью силы ПВО отражали массированную атаку в регионах РФ. По информации Минобороны, ВСУ направили вглубь регионов 448 БПЛА самолётного типа.

Атака отражалась в Волгоградской области. Отбой беспилотной опасности в регионе объявлен в 8:24. Однако ночью было неспокойно не только в Волгограде, но и ряде районов области. По данным мониторинговых каналов фиксации БПЛА были в Волгограде, а также в Даниловском, Городищенском, Светлоярском, Фроловском, Среднеахтубинском, Октябрьском районах, в Калаче-на-Дону и в Суровикино.

Аэропорт Волгограда приостанавливал работу с 23:55 9 сентября до 1:20 10 сентября.

Также ПВО уничтожила дроны в Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, над акваториями Чёрного и Каспийского морей.

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