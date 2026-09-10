



Минувшей ночью силы ПВО отражали массированную атаку в регионах РФ. По информации Минобороны, ВСУ направили вглубь регионов 448 БПЛА самолётного типа.



Атака отражалась в Волгоградской области. Отбой беспилотной опасности в регионе объявлен в 8:24. Однако ночью было неспокойно не только в Волгограде, но и ряде районов области. По данным мониторинговых каналов фиксации БПЛА были в Волгограде, а также в Даниловском, Городищенском, Светлоярском, Фроловском, Среднеахтубинском, Октябрьском районах, в Калаче-на-Дону и в Суровикино.



Аэропорт Волгограда приостанавливал работу с 23:55 9 сентября до 1:20 10 сентября.



Также ПВО уничтожила дроны в Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, над акваториями Чёрного и Каспийского морей.