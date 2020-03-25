В Волгоградской области ширится армия безработных





Неблагоприятная тенденция наметилась в сфере занятости в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Росстата в феврале уровень безработицы в регионе составил 5,7%. В Волгоградской области не могут устроиться на работу 71 тысяча 600 человек. При этом по итогам января в регионе уровень безработицы был меньше – 5,6%. А количество безработных составляло 70 тысяч 100 человек.

В декабре прошлого года количество безработных фиксировалось на уровне 67 тысяч 800 человек (уровень безработицы составлял 5,4%). Таким образом, за последние три месяца армия безработных в регионе пополнилась на 3 тысячи 800 человек.



