Аналитика

В Волгоградской области ширится армия безработных

Аналитика 25.03.2020 08:55
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25.03.2020 08:55


Неблагоприятная тенденция наметилась в сфере занятости в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Росстата в феврале уровень безработицы в регионе составил 5,7%. В Волгоградской области не могут устроиться на работу 71 тысяча 600 человек. При этом по итогам января в регионе уровень безработицы был меньше – 5,6%. А количество безработных составляло 70 тысяч 100 человек. 
В декабре прошлого года количество безработных фиксировалось на уровне 67 тысяч 800 человек (уровень безработицы составлял 5,4%). Таким образом, за последние три месяца армия безработных в регионе пополнилась на 3 тысячи 800 человек. 

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