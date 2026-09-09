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Искупит кровью? Пытавшийся сжечь бабушку волгоградец отправился на СВО

Расследования 09.09.2026 15:13
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09.09.2026 15:13


В Городищенском районе Волгоградской области завершилось расследование громкого уголовного дела о попытке внука-садиста сжечь родную бабушку, которая воспитывала его как собственного сына. По информации регионального СКР, мужчине предъявлено обвинение сразу по трём статьям уголовного кодекса. При этом, фигурант, несмотря на преступление, уже оказался на свободе, подписав контракт с Минобороны.

Подсудное дело

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 июня 2026 года на территории посёлка Самофаловка. По словам дочери пострадавшей, племянник весь вечер вёл себя неадекватно, выламывал дверь, после чего снёс в одной из комнат на середину все вещи и поджёг. Когда пенсионерка попыталась выбраться из дома, он пытался удержать её внутри горящего помещения. В конце концов в прихожей парень толкнул бабушку на пол. Та упала и ударилась о стену. Убедившись, что пенсионерка потеряла сознание, он подался в бега.

Перед тем как ситуация обрела криминальный характер, родственники пытались вызвать в Самофаловку наряд полиции, однако правоохранители приехали, когда дом уже был объят огнём. Именно стражи правопорядка вытащили из сооружения пенсионерку в бессознательном состоянии.

При этом, по словам дочери пострадавшей, на протяжении нескольких месяцев она и другие близкие пожилой женщины обращались в полицию из-за угроз расправы и даже по факту избиения, однако оперативно помощи от правоохранителей они не получили.

По итогу произошедшего мужчину задержали в ночь с 21 на 22 июня в окрестных лесопосадках. Решением суда он был помещён в СИЗО.


Действия мужчины квалифицированы следствием как умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, угроза убийством и оставление в опасности. В СК установили, что произошедшему предшествовал конфликт фигуранта с пожилой женщиной, в ходе которого он угрожал ей убийством.

- В целях устрашения обвиняемый сложил в центр комнаты постельные принадлежности и поджёг их имеющейся при нём зажигалкой. Потерпевшая, увидев очаг возгорания, направилась к выходу из домовладения, однако упала и, ввиду преклонного возраста, не смогла встать и покинуть здание, — рассказали об обстоятельствах произошедшего в СУ СК России по Волгоградской области.

В настоящее время расследование завершено. Собранные материалы уже были вместе с обвинительным заключением прокуратуры направлены в суд.

Искупит кровью?

Примечательно, что ещё до завершения следствия виновник поджога воспользовался имеющимся у него правом и заключил контракт с Минобороны России. Теперь мужчине предстоит ответить за содеянное, защищая Родину в штурмовых отрядах на наиболее проблемных участках специальной военной операции по защите Донбасса.

Согласно информации собственных источников редакции, в ближайшее время судебный процесс по уголовному делу может быть приостановлен. Пауза будет действовать на протяжении участия фигуранта в СВО. В случае гибели поджигателя, судебный процесс может быть прекращён, а в случае возвращения мужчины, суд рассмотрит материалы с учётом смягчающих обстоятельств, в частности, наличия государственных наград и характеристик командования.

Зима близко

Пока внук-поджигатель воюет на передовой, а суду только предстоит просмотреть переданные из регионального Следкома материалы, пострадавшая пенсионерка и проживающие в доме родственники остались в зиму без крыши над головой.

- В местной администрации нам ответили, что в Самофаловке официально маневренного жилья нет. Предоставить нам ничего не могут. От соцзащиты мы получили 60 тыс. рублей, этого с трудом хватило закупить вещи первой необходимости. Стройматериалы очень дорогие, что делать и где взять средства на восстановление, не понимаем. Сейчас живём на у знакомых, но вечно это продолжаться не может. Уже в конце сентября нам предстоит куда-то съехать, — рассказала журналистам дочь пожилой женщины.


По словам волгоградки, ранее в населённом пункте по решению суда была приобретена властями квартира для предоставления в качестве временного жилья другой семье, однако фактически там много лет никто не проживает. Женщина неоднократно просила чиновников войти в их положение и разрешить немного пожить в этом помещении, однако конструктивного ответа так и не получила.

Отметим, в ближайшее время пострадавшие от поджога планируют обратиться в прокуратуру с просьбой оказать содействие в получении помещении манёвренного фонда, а также предъявить в их интересах иск к поджигателю о взыскании морального и материального ущерба.

Фото: пострадавшие, ГУ МВД России по Волгоградской области, а также иллюстрация, сгенерированная ИИ.

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