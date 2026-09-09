В Волгограде природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ангарском пруду. Десятки тушек выбросило на берег водоема, много мертвой рыбы плавает и у кромки воды.

– Прокуратурой скоординирована работа уполномоченных органов. По результатам проведенных мероприятий при наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования, – сообщает Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.

Напомним, что аналогичное бедствие на Ангарском пруду в Дзержинском районе Волгограда произошло ровно год назад. Тогда в начале сентября также местные жители обнаружили большое количество мертвой рыбы на берегу водоема. Пробы воды показали многократные превышения предельно допустимых концентраций аммония и нефтепродуктов.

Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура