В Волгоградской области дорожают «стратегические» крупы





В Волгоградской области продолжает дорожать ряд продуктов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, по последним данным, увеличились цены на гречку (4,36% - 58,39 рублей за кг), на рис - (4,47% - 46,07 рублей за кг). Также подорожала капуста – (5,52% - 17,39 рублей за кг), яблоки – (7,4% - 83,61 рубля за кг).

Выше всего поднялась цена на лук – (16,11% - 23, 71 рубль за кг). При этом стоимость свежих помидоров и огурцов несколько снизилась. Почти неизменной осталась цена на мясо.

Ранее представители региональных властей заверяли, что ситуация с ценами в области стабильная. А рост стоимости некоторых продуктов является сезонным явлением.



