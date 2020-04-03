Аналитика

В Волгоградской области дорожают «стратегические» крупы

Аналитика 03.04.2020 09:20
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03.04.2020 09:20


В Волгоградской области продолжает дорожать ряд продуктов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, по последним данным,  увеличились цены на гречку (4,36% - 58,39 рублей за кг), на рис  - (4,47% - 46,07 рублей за кг). Также подорожала капуста – (5,52% - 17,39 рублей за кг), яблоки – (7,4% - 83,61 рубля за кг).
Выше всего поднялась цена на лук – (16,11% - 23, 71 рубль за кг). При этом стоимость свежих помидоров  и огурцов несколько снизилась. Почти неизменной осталась цена на мясо. 
Ранее представители региональных властей заверяли, что ситуация с ценами в области стабильная. А рост стоимости некоторых продуктов является сезонным явлением. 

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