Доходы жителей Волгоградской области бьют рекорды





Население Волгоградской области в прошлом году получило номинальные денежные доходы в размере 729,1 миллиарда рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в 2018 году денежные доходы жителей региона были гораздо меньше – 688,3 миллиарда рублей.

Напомним, методика подсчета доходов населения была изменена год назад. Этому предшествовала печальная тенденция, которая демонстрировала падение реальных доходов граждан. Так, по некоторым оценкам, этот показатель снижался последние пять лет. Реальные доходы россиян в 2018 году, подсчитали эксперты, находились на отметке уровня 2010 года. В ежеквартальных отчетах Волгоградстата, между тем, фигурируют только номинальные денежные доходы, которые, как правило, расходятся с реальными.



