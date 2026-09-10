



Родители, которые имеют официальное место работы, могут воспользоваться возможностью получить налоговый вычет на образование ребёнка. Таким образом небольшая часть средств, потраченная на образовательный процесс, вернётся в семью.



Отметим, пол налоговый вычет попадает оплата школ, детских садов, спортивных секций, учреждений музыкальной и художественной направленности. Вернуть можно от 13 до 22%, но общая сумма не может превышать 110 тысяч рублей.



Если ребёнок не достиг совершеннолетнего возраста, право на выплату будет. Продлевается оно до 24 лет только в том случае, если родители платят за очное обучение.



Возврат средств доступен несколькими способами. В первом случае можно запросить в личном кабинете ФНС уведомление о праве на выплату. Затем документ передать в бухгалтерию по месту работы вместе со справкой об оплате. Работодатель уменьшит сумму удерживаемого налога.



Также возможно подать декларацию через Госуслуги или непосредственно на сайте ФНС. Если документы пройдут проверку, то денежные средства зачислят на счёт в течение месяца.



Есть и ещё один вариант произвести вычет. Нужно дать согласие образовательной организации на передачу сведений напрямую в ФНС. Заявление на подпись появится в личном кабинете налогоплательщика до 20 марта следующего года, а средства поступят на указанный в заявлении счёт.