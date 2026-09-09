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Волгоград назван самым «молодым» читающим городом-миллионником

Экономика 09.09.2026 15:30
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09.09.2026 15:30


ВТБ составил рейтинг городов, жители которых выбирают книги чаще других видов культурного досуга и развлечений. Рейтинг составлен на основе транзакционной аналитики больших данных, проведенной командой GeoAI банка на основе данных Геоплатформы ВТБ.

При составлении рейтинга были проанализированы обезличенные траты держателей карт банка за 2025 гг. в городах-миллионниках. Анализ учитывал покупки в категориях «книги», «театры», «кино», «экскурсии» и «музеи».

Лидером рейтинга стал Воронеж: книжные покупки составляют 34% от всех «культурных» трат. На втором месте – Самара (30%), на третьем – Ростов-на-Дону (29%). Замыкают топ-5 Краснодар (28%) и Уфа (26%).

Банк также сравнил города по среднему чеку в книжной категории. Самый высокий показатель зафиксирован в Москве – 690 рублей за одну покупку, близкий результат у Ростова-на-Дону – 527 рублей. Далее следуют Краснодар – 510 рублей, Самара – 502 рубля и Нижний Новгород – 485 рублей.

В Волгограде живут самые молодые читатели – средний возраст покупателя книг в городе-миллионнике составляет 41,6 года. Далее следуют Ростов-на-Дону (41,9 года), Краснодар (42,7 года), Казань (43,1 года) и Красноярск (43,3 года). 

В Волгограде также зафиксирована самая высокая доля покупателей моложе 30 лет – 25,6% при среднем показателе по миллионникам около 18%.

Банк проанализировал и книжные траты клиентов по месяцам 2025 года. Больше всего денег на книги клиенты потратили в августе – на 42,7% выше среднемесячного уровня, далее следуют декабрь (+27,2%) и сентябрь (+17,2%). Меньше всего книги покупали в мае и апреле – на 21% и 18,8% ниже среднего соответственно.

– Россия – традиционно читающая страна, и несмотря на постоянный рост потребления литературы в электронном виде, печатные книги по-прежнему востребованы и сохраняют значимую долю в культурных тратах, – прокомментировал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ.

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