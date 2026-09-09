Хирурги спасли волгоградку после неудачного прыжка вниз головой

В Волгограде хирурги областной больницы №1 прооперировали 18-летнюю девушку, которая получила перелом шейного позвонка в результате прыжка с высоты в речку вниз головой. Волгоградка 10 дней мучилась от сильных болей в шее, а когда терпеть уже не могла, то обратилась за помощью в больницу.

Как сообщили в облздраве, в ходе обследования у пациентки был выявлен перелом 5-го шейного позвонка. Девушку прооперировали.

– В ходе операции хирурги удалили тело поврежденного позвонка, а затем установили имплант из аутокости – собственной костной ткани пациентки, – рассказали в облздраве.

Для жёсткой стабилизации шейного отдела на период восстановления девушке также установили металлическую пластину. После такого вмешательства самочувствие пациентки значительно улучшилось.

Перелом, который получила волгоградка, называют «травмой ныряльщика». Удар головой при прыжке в воду приводит к резкой компрессии шейного отдела, что может вызвать переломы позвонков, смещение отломков и сдавление спинного мозга. При таком повреждении надо обращаться к врачам незамедлительно, так как высок риск развития стойкого паралича и даже летального исхода.

Фото из архива V102.RU