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«Волна» – «Ротор» – 2:0. Итоги матча 4‑го раунда Пути регионов Кубка России

Спорт 09.09.2026 22:17
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09.09.2026 22:17


9 сентября в 4‑м раунде Пути регионов Кубка России случилось то, что любители футбола любят называть «маленькой сенсацией»: «Волна» (Ковернино) обыграла «Ротор» (Волгоград) со счётом 2:0.

А если посмотреть на эту историю чуть шире, она вообще звучит почти как сюжет для фильма. «Волна» – частный клуб из рабочего посёлка Ковернино (Нижегородская область), где по расчётной оценке на 2026 год живёт 6 854 человека. Маленький населённый пункт, скромные ресурсы, но при этом характер, дисциплина и умение ловить свои моменты. И именно эта команда сумела сыграть смело и умно, чтобы пройти дальше и оставить за бортом представителя Первой лиги.

С первых минут «Волна» не стала прятаться. Команда уверенно держала мяч, диктовала темп и заставила «Ротор» побегать. Территориальное преимущество хозяев было налицо, но до по-настоящему опасных моментов дело почти не доходило – пока не наступила 38‑я минута.

При этом статистика первого тайма рисует совсем не одностороннюю картину: по владению мячом впереди была «Волна», а вот по ударам лидировал «Ротор». То есть волгоградцы не просто отбивались – они искали свой шанс и били по воротам, стараясь перехватить инициативу.

И всё же решающим стал эпизод на 38‑й минуте. Кирилл Богданец пробил, мяч отскочил от вратаря Владимира Сугробова – и Евгений Рагулькин оказался в нужном месте в нужное время. Добивание вышло хладнокровным, почти будничным, но именно такие голы часто становятся переломными. Стадион выдохнул, а «Ротор» впервые за матч почувствовал: соперник умеет наказывать за малейшую неточность.

Волгоградцы ответили всплеском активности, но в завершающей стадии им не хватало той самой доли везения и точности, которая и решает кубковые матчи. Удары шли мимо или прямо в руки вратарю, а пасы не находили адресатов. В раздевалки команды ушли при счёте 1:0 – и для «Ротора» это был первый тревожный сигнал.

Во втором тайме тренерский штаб «Ротора» пошёл на серию замен: на поле появились Манелов, Эльдарушев, Хубулов, Горелов, Ревазов. Идея была понятна: добавить скорости, свежести, агрессии. Но «Волна» к этому моменту уже почувствовала близость победы и не собиралась её отдавать.

И на 54‑й минуте Дмитрий Калайда поставил жирную точку дальним ударом – мяч влетел в левый верхний угол, словно по заказу. 2:0 – счёт, который для гостевой команды становится почти приговором, если у соперника хватает дисциплины держать оборону.

«Ротор» продолжил давить, искать лазейки, бить издали, но «Волна» грамотно перекрыла зоны и не позволила создать по-настоящему голевые ситуации. К финальному свистку стало ясно: сегодня удача и хладнокровие были на стороне хозяев.

В кубковых матчах всегда есть место сюрпризам, но этот результат запомнится не только цифрой 2:0. Он запомнится тем, как «Волна» сумела сыграть по сопернику, а «Ротор», имея больше моментов, не смог превратить давление в голы. Футбол снова напомнил: побеждает тот, кто лучше реализует свои шансы.

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов был краток:

– Хороший, боевой кубковый матч. Мы готовились, команда идёт в лидерах в своей группе, поэтому акцентировали внимание на том, что легко точно не будет. И матч это полностью подтвердил. 

Здесь только себя винить: мы создавали моменты – и их надо было реализовывать. Что как раз соперник и сделал – поэтому он и победил.

У нас было достаточно времени на восстановление, всё спланировано с учётом переезда, так что от меня вы такой отговорки не услышите.

«Волна» (Нижегородская область) – «Ротор» (Волгоград) – 2:0 (1:0).

9 сентября. Кубок России 2026/2027. Путь регионов. Раунд 4.

Заволжье. Стадион: ФОК «Заволжский». Количество зрителей: 370.

Судьи: Алексей Морозан (Москва). Кирилл Филатов (Петрозаводск). Кирилл Бронзов (Тула).

«Волна»: Мигунов, Ямангулов, Губиев, Савицкий (Абрамов, 46), Кайков, Калайда (Попович, 66), Гунько (Волков, 87), Титков, Попов (Заботкин, 82), Богданец, Рагулькин (Чугунов, 66).

«Ротор»: Сугробов, Юдинцев, Эммерсон, Покидышев, Хитяев, Умников (Горелов, 60), Трошечкин, Хохлачев (Хубулов, 60), Симонян (Ревазов, 73), Аюпов (Манелов, 46), Алиев (Эльдарушев, 46).

Голы: Рагулькин, 38 (1:0). Калайда, 54 (2:0).

Предупреждены: Ямангулов, 86 (грубая игра). – Хитяев, 65 (срыв перспективной атаки). Эммерсон, 83 (грубая игра).

Для болельщиков «Волны» – это повод для гордости. Для болельщиков «Ротора» – повод верить, что следующая игра станет поворотной. Потому что в футболе после каждого поражения обязательно наступает следующий матч.

Для «Ротора» Кубок России завершён. Ближайшая игра для волгоградцев пройдёт в рамках Первой лиги – 13 сентября команда сыграет с «Енисеем».  Матч состоится на «Волгоград Арене» в 17:00.

Александр Веселовский

Фото: Матч ТВ

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