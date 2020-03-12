Аналитика

В Волгограде нашлась работа с зарплатой в 220 тысяч рублей

Аналитика 12.03.2020 12:31
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12.03.2020 12:31


Аналитики компании HeadHunter выяснили, каким специалистам в Волгоградской области предлагают заработные платы от 100 000 рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, так, от 130 000 рублей получит ведущий разработчик. Функционал предполагает разработку приложений и интеграционных сервисов. Компания предлагает частично удаленную работу, большие и интересные проекты, расширенный соцпакет с ДМС и карьерный рост.
Ведущему сетевому инженеру готовы платить от 115 тысяч рублей на руки. В обязанности войдет администрирование физических серверов и виртуальных машин, консультирование команды разработчиков. Обязателен опыт работы с веб-сервисами и системами виртуализации, плюсам будет опыт работы в хостинг-компании.
До 220 000 рублей до вычета налогов может зарабатывать инженер-технолог по буровым растворам. Кандидату потребуется аналогичный опыт работы от 3-х лет, знание технологии бурения скважин и методик измерения свойств бурового раствора, а также уверенное владение ПК. 
Ранее, напомним, в компании сообщали, что в январе этого года управляющему менеджеру грузовой станции технического обслуживания - СТО - готовы были платить до 200 000 рублей в месяц. 

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