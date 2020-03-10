В Волгоградской области самая доступная ипотека среди регионов ЮФО

Аналитика 10.03.2020 14:34
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10.03.2020 14:34
34,9% семей в Волгоградской области могли себе позволить в 2019 году купить жилье в ипотеку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на аналитическое исследование РИА Новости, по сравнению с 2018 годом доступность приобретения жилья в кредит повысилась на 3,6%. В остальных регионах Южного федерального округа показатели заметно ниже. К примеру, в Астраханской области доля семей, которые могут решить квартирный вопрос на деньги банка, составляет 31,5%. В Ростовской области – 23,5%, в Краснодарском крае – 22%. В остальных субъектах ЮФО показатели еще скромнее. Самые низкие значения – в Севастополе и Крыме (13,2% и 13,6% соответственно).
Эксперты поясняют, квартиру в ипотеку могут себе позволить либо в регионах с высоким уровнем зарплат (Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа), либо в тех субъектах, где цены на жилье относительно невысокие.
Тренд на повышение доступности ипотеки прослеживается в подавляющем большинстве территорий России (75 регионах). В целом по стране доля семей, для которых доступна ипотека, за прошедший год составила 31,3%. В Волгоградской области, таким образом, показатели выше среднероссийских.
В качестве индикатора доступности ипотеки в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и тратить деньги на повседневные нужды. Авторы исследования делали расчеты, исходя из площади приобретаемой квартиры в 60 квадратных метров. При этом первоначальный взнос должен составить 30%. Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на выплату ипотеки, 30% — на прочие семейные расходы.
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