В Волгоградской области самые большие долги по зарплате в ЮФО

Аналитика 18.03.2020 10:03
0
18.03.2020 10:03
В Волгоградской области долги по зарплате на 1 марта составили 53,9 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Росстат. За период с 1 февраля, когда объем просроченной задолженности в регионе составлял 56 миллионов рублей, их удалось снизить на 3,8%. Тем не менее Волгоградская область по объему зарплатного долга – первая в ЮФО. На втором месте – Ростовская область, где работодатели накопили 41,2 миллиона рублей долгов. В Краснодарском крае этот показатель снизился до 20,5 миллиона рублей. В Калмыкии и Адыгее задолженность нулевая.
Реклама
Росстат «нарисовал» линию жизни волгоградцам17.03.2020 17:47
Аналитика 17.03.2020 17:47
Жители Волгоградской области ищут работу по полгода16.03.2020 12:59
Аналитика 16.03.2020 12:59
В Волгограде нашлась работа с зарплатой в 220 тысяч рублей12.03.2020 12:31
Аналитика 12.03.2020 12:31
В Волгоградской области самая доступная ипотека среди регионов ЮФО10.03.2020 14:34
Аналитика 10.03.2020 14:34
В Волгоградской области коэффициент смертности организаций в 4 раза превысил рождаемость10.03.2020 10:37
Аналитика 10.03.2020 10:37
Волгоградские женщины «побеждают» мужчин08.03.2020 17:22
Аналитика 08.03.2020 17:22
Доходы жителей Волгоградской области бьют рекорды06.03.2020 20:36
Аналитика 06.03.2020 20:36
Прожиточный минимум жителей Волгоградской области «откатили» на 2 года назад04.03.2020 12:16
Аналитика 04.03.2020 12:16
Каждый десятый волгоградец «имеет зуб» на страховщиков03.03.2020 16:05
Аналитика 03.03.2020 16:05
Жители Волгоградской области увеличили долги по кредитам02.03.2020 08:46
Аналитика 02.03.2020 08:46
В Волгоградской области вычислили коэффициенты рождаемости и «смерти» предприятий27.02.2020 14:46
Аналитика 27.02.2020 14:46
В Волгограде выпечка одного блина обойдется всего в три рубля26.02.2020 11:00
Аналитика 26.02.2020 11:00
В Волгоградской области за последние 20 лет количество чиновников выросло почти в 2 раза24.02.2020 22:15
Аналитика 24.02.2020 22:15
«После 40 лет женщины доминируют»: В Волгоградстате перед 23 февраля рассказали всю правду о мужчинах21.02.2020 10:41
Аналитика 21.02.2020 10:41
Жителям Волгоградской области предрекли рост реальной зарплаты20.02.2020 13:24
Аналитика 20.02.2020 13:24
Реклама