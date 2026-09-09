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Спорт

Сенсация в Заволжье: «Волна» выбивает «Ротор» из Кубка России

Спорт 09.09.2026 19:36
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09.09.2026 19:36


В матче 4‑го раунда Пути регионов Кубка России волгоградский «Ротор» уступил клубу второго дивизиона «Волна» со счётом 0:2. Результат встречи стал наглядным подтверждением того, что турнирный статус и формальные преимущества не гарантируют успеха на футбольном поле.

Волгоградцы вышли на игру в боевом составе и в новом комплекте игровой формы, созданной техническим партнёром клуба – итальянским брендом Macron. Для обеих команд эта кубковая встреча стала первой в розыгрыше Кубка России сезона 2026/2027, и с первых минут соперники начали вписывать в турнирную историю собственные строки.

Первый тайм прошёл в напряжённой борьбе. «Волна», выступавшая на домашнем стадионе «Заволжский», владела небольшим территориальным преимуществом. При этом «Ротор» действовал острее в завершающей стадии и чаще наносил удары по воротам, пытаясь нащупать брешь в обороне соперника.

Решающим эпизодом первой половины встречи стала атака хозяев на 38‑й минуте. Пройдя в касание половину поля «сине‑голубых», Кирилл Богданец вышел на ударную позицию. Вратарь волгоградцев Владимир Сугробов отразил его удар, однако отскочивший мяч оказался у Евгения Рагулькина, который хладнокровно переправил его в сетку. К перерыву счёт был 1:0 в пользу «Волны».

Во втором тайме хозяева не стали отходить от атакующей модели. На 54‑й минуте Дмитрий Калайда увеличил отрыв точным дальним ударом – 2:0. После этого «Ротор» перехватил инициативу и провёл серию острых атак, но реализовать создаваемые моменты команде не удалось. Оборона «Волны» действовала предельно собранно, не позволяя сопернику сократить разрыв.

Итоговый счёт – 2:0 в пользу клуба из второй лиги. Победа выводит «Волну» в пятый раунд Пути регионов и становится серьёзным достижением для команды, доказывая, что кубковая интрига живёт там, где есть характер и игровая дисциплина.

Александр Веселовский

Фото: Матч ТВ

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