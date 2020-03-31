



Более половины жителей России (63,6%) заявили об отсутствии у них каких-либо накоплений. А большинство респондентов, у которых накопления есть, в случае внезапной потери работы в состоянии прожить на них не более полугода. Об этом свидетельствуют результаты опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

В целом по стране из тех, у кого есть сбережения, наибольшая доля (45%) располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев. «Финансовой подушки» 21,2% респондентов хватит максимум на месяц. Накоплений 15,7% опрошенных хватит на срок от шести месяцев до года.

Доля россиян, чьи сбережения позволяют прожить на них более года, не превышает 20%. В частности, средств 10,1% респондентов хватит на срок от года до трех лет; наименьшая доля россиян обладает сбережениями, на которые можно прожить от трех до пяти лет (3,6%) или более пяти лет (4,3%).

Среднемесячная зарплата большинства респондентов в целом по стране (57%) не превышает 25 тыс. руб. Зарплата 27% опрошенных варьируется в размере 25-50 тыс. руб. Еще 7,6% опрошенных указали, что получают от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. в месяц. Наименьшую долю составляют опрошенные с доходом от 100 тысяч рублей (1,8%).

44% россиян получают доход из разных источников. При этом большинство респондентов (86%) не инвестируют свои деньги.

Большинство россиян (66%) посетовали, что им не хватает средств до следующей зарплаты/стипендии. В частности, 34,6% пожаловались на нехватку «значительных средств».

Свыше четверти (27,8%) опрошенных признали, что не умеют грамотно распоряжаться своим доходом.

Молодые копят чаще

Чаще всего в России копят деньги молодые люди в возрасте до 23 лет: почти каждый второй (49%) заявил о том, что у него есть сбережения. «У современной молодежи нет желания бесцельно тратить деньги и покупать дорогие вещи. Представители поколения Z, или так называемые зумеры, копят и откладывают деньги, несмотря на то, что большинство из них (более 70%) зарабатывают до 50 тыс. руб. в месяц. При этом накоплений половины опрошенных молодых людей хватит на срок от двух месяцев до полугода. И только 10% отметили, что финансовой подушки им хватит на год», — отмечает директор по маркет-менеджменту, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

За молодежью идут респонденты в возрасте от 24 до 39 лет (35,3%). Почти 32% респондентов, имеющих накопления, — россияне старше 55 лет.

Где россияне хранят сбережения

Большинство респондентов всех возрастных групп (57,3%) хранят свои накопления на банковском рублевом счете.

С увеличением возрастной группы возрастает доля тех, кто отдает предпочтение такому способу хранения: 44,6% среди представителей молодежи (18-23 года), 50,4% среди респондентов от 24 до 39 лет, 58,3% среди россиян от 40 до 54 лет и 74,3% среди опрошенных старшего возраста (от 55 лет и старше). И, напротив, среди тех, кто хранит свои деньги дома в рублях, преобладает молодежь, а люди старшего поколения составляют меньшую часть: 32,3% среди представителей молодежи (18-23 года), 24,8% среди респондентов от 24 до 39 лет, 20,5% среди россиян от 40 до 54 лет и 11,2% среди опрошенных от 55 лет и старше.

Наименьшая доля респондентов (4,7%) оказалась среди тех, кто хранит сбережения дома в валюте.

Большинство опрошенных не инвестируют свои деньги (на этот вопрос ответили отрицательно 86% респондентов). Те же, кто совершают какие-либо вложения, предпочитают ценные бумаги (3%) и недвижимость (3%).

Сколько россиянам нужно для комфортной жизни и хватает ли им этих средств — в возрастном разрезе

Анализируя ответы респондентов об уровне ежемесячного дохода, достаточного для комфортной жизни, можно выделить два наиболее часто указываемых опрошенными диапазона сумм — от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. и от 51 до 100 тыс. руб. Им отдали предпочтение 60-70% участников опроса в каждой возрастной группе.

Стоит отметить, что большинство опрошенных от 18 до 23 лет (35,9%) и от 55 лет и старше (45,8%) считают достаточным уровнем доход от 30 до 50 тыс. руб. В то время как мнения участников в возрасте от 24 до 39 лет и от 40 до 54 лет разделились примерно поровну между двумя диапазонами сумм.

При ответе на вопрос о том, хватает ли респондентам денег до следующей зарплаты/стипендии, большинство вне зависимости от возрастной группы (65,5%) ответили отрицательно. В частности, 34,6% признались, что до зарплаты/стипендии им не хватает «значительных средств», а 30,9% не хватает «незначительной суммы».

При анализе вопроса о том, хватает ли респондентам денег до следующей зарплаты/стипендии, в разрезе возраста, оказалось что респонденты в возрасте до 23 лет в меньшей степени указывали на нехватку значительной суммы (20,6%), в то время как опрошенные возрастных групп от 40 до 54 лет и от 55 лет и старше, напротив, в большинстве склонялись именно к этому варианту (по 40,4%).

*Справочная информация:

В опросе, посвященном финансовой грамотности и планированию личного бюджета, приняли участие 1500 респондентов. Из них 49,5% мужчин и 50,5% женщин. Доля участников опроса в возрасте от 18 до 23 лет составила 22,1%, респондентов от 24 до 39 лет — 20,9%, от 40 до 54 лет — 21,7%. Доля респондентов в возрасте от 55 лет и старше составила 35,4%.



