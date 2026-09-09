Волгоградец Руслан Зейналов, который уже более 15 лет увлекается рыбалкой, впервые выловил в Волге щуку весом более 7 килограммов. Громадная рыба попалась ему на крючок ни где-то в Астраханской области, а прямо в акватории Волгограда – напротив речпорта.

– Со мной такое впервые! Я последний раз видел такую огромную щуку лет 5 назад, да и то она была весом чуть более 6 килограмм. А тут 7 килограмм 140 грамм! В центре Волгограда! Когда такое было?! И не надо ехать ни в какую Астрахань. Смотрите, какие у нас рыбины водятся! – радостно говорит рыбак.

По словам Руслана, уже много лет он почти каждое утро рыбачит в Волгограде в одном и том же месте. Так было и сегодня, 9 сентября.

– С другом приехали на рыбалку примерно в 6 утра. К 8.30 наловили где-то 10 средних щук. Я ловил на спиннинг. Никто не ожидал, что нам сегодня улыбнется такая удача, – рассказывает Руслан. – Когда она клюнула, то удар был мощный. Спиннинг вдвое сложился. Тянули 23 минуты, потому думали, как вытащить, погнули сачок. Там целая история. Когда вытащили, то еще 10 минут просто молча сидели и смотрели друг на друга. Не могли поверить.

Рыбак рассказывает, что щука заглотнула пластмассовый воблер. Никакой чудо-приманки рыбаки не использовали.

– Рыбы в последнее время на Волге много стало. В принципе, ее всегда было полно. Просто, надо уметь ловить, – говорит Руслан. – Это прекрасное начало сезона и эмоции, которые запомнятся надолго.

Фото предоставлено Русланом Зейналовым