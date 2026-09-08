Из реки под Ростовом выловили тело неизвестного





В поселке Зимовники Ростовской области завершены работы по подъему тела мужчины из реки Большая Куберле. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.

Погибшего обнаружил местный житель, проезжавший вблизи водоема. Мужчина незамедлительно сообщил о находке в экстренные службы. На место происшествия выезжали сотрудники Зимовниковского поисково-спасательного отряда, которые оперативно извлекли тело из воды.

Личность погибшего на данный момент не установлена – правоохранительные органы проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства трагедии и причины, по которым мужчина мог оказаться в реке.

Напомним, в Волгоградской области региональная «Служба спасения» подвела неутешительные итоги купального сезона 2026 года. По информации специалистов, водолазами были подняты на поверхность тела 18 жителей и гостей региона. Ещё порядка 30 человек были спасены.