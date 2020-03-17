Аналитика

Росстат «нарисовал» линию жизни волгоградцам

Аналитика 17.03.2020 17:47
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17.03.2020 17:47


Ожидаемая продолжительность жизни волгоградцев при рождении в 2019 году составила 74,07 года. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно исследованию Росстата Волгоградская область заняла по этому показателю второе место в ЮФО. Дольше должны прожить лишь калмыки – в этой республике продолжительность жизни еще больше, 74,84 года. А вот в другой республике, в Крыму ожидаемая продолжительность жизни самая маленькая в Южном федеральном округе – 72,71 года. В среднем по России этот показатель составил 73,73 года. 

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