Аналитика 10.03.2020 10:37
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10.03.2020 10:37
В Волгоградской области в начале года было зарегистрировано 114 новых организаций. Тогда как было ликвидировано почти в 4 раза больше - 492 организации. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Если показатель рождаемости организаций составил 3,1% на тысячу, то показатель так называемой смертности в регионе гораздо выше – 13,8.
Между тем, в большинстве других регионов в ЮФО соотношение между созданными и ликвидированными организациями составляет в среднем два раза. Например, в Ростовской области в январе 2010 года появились 370 новых организаций, а о ликвидации объявили 705. В Краснодарском крае зарегистрировались 529 организаций, тогда как были ликвидированы 1294.
Почти нет разницы между «новорожденными» и «почившими в бозе» в Адыгее. Так, в этой республике в январе этого года появились 27 организаций, а ликвидировано было 28.
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