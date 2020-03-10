



В Волгоградской области в начале года было зарегистрировано 114 новых организаций. Тогда как было ликвидировано почти в 4 раза больше - 492 организации. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Если показатель рождаемости организаций составил 3,1% на тысячу, то показатель так называемой смертности в регионе гораздо выше – 13,8.

Между тем, в большинстве других регионов в ЮФО соотношение между созданными и ликвидированными организациями составляет в среднем два раза. Например, в Ростовской области в январе 2010 года появились 370 новых организаций, а о ликвидации объявили 705. В Краснодарском крае зарегистрировались 529 организаций, тогда как были ликвидированы 1294.

Почти нет разницы между «новорожденными» и «почившими в бозе» в Адыгее. Так, в этой республике в январе этого года появились 27 организаций, а ликвидировано было 28.







