Аналитика

В Волгоградской области коэффициент смертности организаций в 4 раза превысил рождаемость

Аналитика 10.03.2020 10:37
0
10.03.2020 10:37


В Волгоградской области в начале года было зарегистрировано 114 новых организаций. Тогда как было ликвидировано почти в 4 раза больше - 492 организации. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Если показатель рождаемости организаций составил 3,1% на тысячу, то показатель так называемой смертности в регионе гораздо выше – 13,8. 
Между тем, в большинстве других регионов в ЮФО соотношение между созданными и ликвидированными организациями составляет в среднем два раза. Например, в Ростовской области в январе 2010 года появились 370 новых организаций, а о ликвидации объявили 705. В Краснодарском крае зарегистрировались 529 организаций, тогда как были ликвидированы 1294. 
Почти нет разницы между «новорожденными» и «почившими в бозе» в Адыгее. Так, в этой республике в январе этого года появились 27 организаций, а ликвидировано было 28.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Аналитика
08.03.2020 17:22
Аналитика 08.03.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Аналитика
06.03.2020 20:36
Аналитика 06.03.2020 20:36
Комментарии

0
Далее
Аналитика
04.03.2020 12:16
Аналитика 04.03.2020 12:16
Комментарии

0
Далее
Аналитика
03.03.2020 16:05
Аналитика 03.03.2020 16:05
Комментарии

0
Далее
Аналитика
02.03.2020 08:46
Аналитика 02.03.2020 08:46
Комментарии

0
Далее
Аналитика
27.02.2020 14:46
Аналитика 27.02.2020 14:46
Комментарии

0
Далее
Аналитика
26.02.2020 11:00
Аналитика 26.02.2020 11:00
Комментарии

0
Далее
Аналитика
24.02.2020 22:15
Аналитика 24.02.2020 22:15
Комментарии

0
Далее
Аналитика
21.02.2020 10:41
Аналитика 21.02.2020 10:41
Комментарии

0
Далее
Аналитика
20.02.2020 13:24
Аналитика 20.02.2020 13:24
Комментарии

0
Далее
Аналитика
18.02.2020 14:47
Аналитика 18.02.2020 14:47
Комментарии

0
Далее
Аналитика
17.02.2020 11:12
Аналитика 17.02.2020 11:12
Комментарии

0
Далее
Аналитика
17.02.2020 09:14
Аналитика 17.02.2020 09:14
Комментарии

0
Далее
Аналитика
15.02.2020 09:51
Аналитика 15.02.2020 09:51
Комментарии

0
Далее
Аналитика
15.02.2020 08:45
Аналитика 15.02.2020 08:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:15
В роддомах Волгоградской области 8 марта мальчики уступили девочкамСмотреть фотографии
14:03
Волгоградцы после «черного понедельника» потянулись в обменники за валютойСмотреть фотографии
12:35
Дело о массовом ДТП с двумя погибшими на плотине ГЭС под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»Смотреть фотографии
11:19
Коронавируса нет, но к войне готовимся : губернатор заявил об отсутствии в Волгоградской области подтвержденных случаевСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
Хозяин агрессивной собаки оплатит покусанной волгоградке уколы от бешенстваСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области ревнивец после 8 марта пытался сжечь дом экс-супругиСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области коэффициент смертности организаций в 4 раза превысил рождаемостьСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Мелодии любви: золотые голоса России подарили волгоградкам незабываемые эмоцииСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде пойму реки Царица заволокло дымомСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области курильщик заживо сгорел на пожареСмотреть фотографии
09:08
Волгоградский «Ротор» со второй попытки покупает люксовый автомобильСмотреть фотографии
08:59
В филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области внедряют медиативные подходы во внесудебном урегулировании конфликтов в системе здравоохраненияСмотреть фотографии
20:28
Волгоградец во Вьетнаме: «Местные сметают туалетную бумагу из-за коронавируса»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:25
В Волгограде проверят клинику покойного врачаСмотреть фотографии
19:16
В Волгоградской области заблокировали запрещенную песню трэш-рок группыСмотреть фотографии
18:44
У собственников изымут земли под строительство третьей очереди моста через ВолгуСмотреть фотографии
17:56
«Ротор» на «Волгоград Арене» отметил весну в чемпионате ФНЛ ничьей с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
17:05
Фанаты волгоградского «Ротора» болеют против коронавирусаСмотреть фотографии
16:02
Бродячие собаки напали на ребенка в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:35
Губернатора Волгоградской области очаровали полицейские жеребцы Орловской породыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Отремонтированная к ЧМ-2018 важная дорога под Волгоградом подтверждает репутацию бракованнойСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде на могиле защитников Сталинграда закрасили «бесстыдство»Смотреть фотографии
10:27
В Волгограде сожгли две иномарки семьи владельца маршрутокСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Появилось видео новой аварии на злополучном перекрестке в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
В Волгоградской области осужденному бутлегеру предъявили счёт за 23 бутылки «Хеннесси»Смотреть фотографии
20:45
В Волгоградской области «трещит по швам» недавно отремонтированная плотинаСмотреть фотографии
20:13
Злополучный перекрёсток в центре Волгограда снова «притянул» ДТПСмотреть фотографии
19:11
В Волгоградской области село заставляют готовиться к паводкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 