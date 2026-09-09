



В Волгоградской области Роспотребнадзор сообщил о резком росте количества инфицированных лихорадкой Западного Нила. На территории региона выявлено 25 случаев распространения опасного заболевания, что в 2,7 раза выше показателя, обнародованного 20 августа.

Напомним, как ранее сообщала редакция, ЛЗН вызывает воспаление мозговых почек, системное поражение слизистых оболочек, увеличение лимфоузлов, а иногда сыпь.

Отметим, вирус переносится в основном комарами. Прижился он на волгоградской земле, по мнению экспертов, из-за тёплого климата, частых дождей, весенних половодий, обилия природных водоёмов и большого количества перелётных птиц.

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