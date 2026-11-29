

В УК «Дом Сервис Красноармейский» отреагировали на видеообращение жителей дома №36 по ул. Саушинская к главе СК РФ, в котором они призвали привлечь к ответственности лиц, виновных, по их мнению, в отсутствии отопления в квартирах. Как сообщается в письме, направленном в редакцию V102.RU и подписанном гендиректором группы компаний «Дом Сервис Красноармейский» и «Волгоград Южный» Натальей Тенерядневой, тепло в пятиэтажку было подано 15 октября, однако на следующий день произошла аварийная ситуация, которая впоследствии была устранена.



Обвинения в заказе



В УК назвали несколько причин, которые затрудняют обслуживание дома. Это – гидравлические удары, которые происходят в сети теплоснабжения из-за работы ТЭЦ-2, отсутствие капитального ремонта внутридомовых коммуникаций и… сами жители, которые, утверждают в компании, допускают засорение канализации различными предметами, в том числе средствами гигиены. Из-за этого, заявляют коммунальщики, происходит затопление подвалов, что затрудняет доступ к инженерным узлам.



В УК «Дом Сервис Красноармейский» подчеркнули, что в настоящее время тепло в дом поступает в полном объеме, за исключением двух стояков, где идут работы.



- Ролик можно расценивать как фейковый. Сотрудникам УК с трудом удалось попасть в квартиру организатора съемок и произвести замеры температуры воздуха, что подтверждено видео. Зафиксирована температура +23, для справки – тариф за отопление рассчитан на температуру +18, - говорится в официальном письме УК.



В УК утверждают, что «организаторы съемок – это люди, которые зациклены на фальсификации каких-либо доказательств, порочащих управляющую компанию».



- С большей долей вероятности – это проплаченные «заказные» ролики, создание которых могут организовать только мошенники, искусственно создающие несуществующую проблему. Это люди, которые достаточно длительное время находятся в конфронтации с УК, муссируя надуманные проблемы, - цитата из письма.



В управляющей компании подчеркнули, что согласно определенному правительством РФ перечню работ коммунальщики могут только произвести точечную замену поврежденного оборудования или произвести его ремонт. Более масштабные работы должны проводиться в рамках капремонта.



В организации также заверили, что в настоящее время система отопления дома находится в технически исправном состоянии, а теплоноситель – в норме. При этом информация об отсутствии отопления в октябре должна быть учтена при перерасчете платы.



Напомним, на днях жители дома №36 по ул. Саушинская в Волгограде обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину из-за отсутствия отопления в их пятиэтажке.



- Трое учредителей УК «Дом Сервис Красноармейский» с начала отопительного сезона под разными предлогами упорно не подключают дом к центральному отоплению, отвечают отписками, никаких пуско-наладочных работ не проводили и не проводят. К сожалению, наши обращения в следственные органы не помогли, мы получаем отписки. Ответ нужно ждать 30 дней, но у нас этого времени нет – мы замерзаем сегодня. Холод угрожает жизням и здоровью жильцов, в итоге мы вынуждены обогреваться газом и электричеством, - заявили волгоградцы.



Горожане просили главу СК РФ заставить коммунальщиков выполнить свои обязательства по подаче тепла в наш дом, провести расследование и привлечь к уголовной ответственности виновных.



Кто виноват?



Между тем, это далеко не первое видеобращение к Александру Бастрыкину с жалобами волгоградцев на проблемы с отоплением. Тревожные сигналы приходят из разных районов Волгоградской области, но больше всего – из Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Красноармейского. Ранее в УК «Дом Сервис Красноармейский» также высказали свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. Так, по мнению коммунальщиков, «основная причина ненадлежащего качества предоставляемых услуг по отоплению заключается не в действиях управляющей организации, а в отсутствии капитального ремонта инженерных сетей (систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации) в обслуживаемых домах.



– Капитальный ремонт инженерных сетей (внутридомовых систем отопления, водоснабжения, канализации) в отношении домов, находящихся в управлении Общества, не проводился ни разу за весь период их эксплуатации. Капитальный ремонт, выполнявшийся в отдельных домах, проводился по перечню работ, не отвечающих фактической нуждаемости домов с учетом износа инженерных сетей, в том числе систем отопления. Сроки проведения капитального ремонта по домам, находящимся в управлении ООО «Дом Сервис Красноармейский», неоднократно переносились при актуализации региональной программы, – поясняют в УК.



В управляющих компаниях в свою очередь уверяют, что со своей стороны делают все, чтобы надлежащим образом подготовить дома к отопительному сезону и проводят опрессовку, промывку систем отопления и другие необходимые мероприятия. Однако все это сводится на нет, когда начинают подавать отопление – ветхие внутридомовые сети не выдерживают давления и рвутся.



Так кто же виноват в бедах замерзающих волгоградцев – УК или фонд капремонта, или сложившаяся ситуация стала итогом негативных процессов, происходящих в системе ЖКХ? Ответы на эти вопросы, возможно, мы скоро узнаем.



Недавно губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров потребовал проверить деятельность УК, уклоняющихся от работ по обеспечению отоплением МКД. В то же время вопросы возникли и к региональному фонду капремонта, который должен заниматься ремонтом ветхих коммуникаций, однако вместо этих сложных и дорогостоящих работ делают выбор в пользу более легких, но не актуальных для жильцов. Поручение проверить деятельность фонда уже получила КСП Волгоградской области. При этом, если УК активно отбиваются от обвинений жителей, то в фонде капремонта Волгоградской области хранят молчание и никак не комментируют претензии в свой адрес.

Первые пошли



Взбучка от главы регион уже дала первые результаты. Так, после жалоб на отсутствие отопления в доме № 2а по проспекту Столетова УК отремонтировала внутридомовые сети теплоснабжения и осушила подвал. В итоге подача тепла, которого добивались жильцы дома, была полностью восстановлена. Аналоичной помощи дождались и волгоградцы, проживающие в доме № 20 по улице Баррикадной. В рамках проверки инспекторов сотрудники УК при участии специалистов «Концессий теплоснабжения» наконец отрегулировали работу системы отопления. Сейчас отопление, по данным мэрии, поступает в квартиры исправно.



Тем не менее адресов, где по-прежнему волгоградцы вынуждены замерзать в своих квартирах, еще немало. Так, на уходящей неделе нат канале НТВ вышел сюжет про ситуацию, сложившуюся в доме №14 в поселке 4-й участок. В аварийном доме без отопления вынуждены проживать несколько семей, у которых единственный источник тепла - электрические обогреватели. Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям возбудить уголовное дело по данному факту.



Коллаж Алексея Костякова V102.RU