



С начала 2026 года в Волгограде сотрудники Жилинспекции провели около тысячи плановых и внеплановых проверок управляющих компаний. Как сообщает мэрия, по итогам контрольных мероприятий УК было выдано более 400 предписаний. Требования касались устранения нарушений при обслуживании и ремонте внутридомовых коммуникаций, крыш и подвалов.

Так, после жалоб на отсутствие отопления в доме № 2а по проспекту Столетова управляющая организация отремонтировала внутридомовые сети теплоснабжения и осушила подвал. В итоге подача тепла, которого добивались жильцы дома, была полностью восстановлена. Аналоично помощи дождались и волгоградцы, проживающие в доме № 20 по улице Баррикадной: в рамках проверки инспекторов сотрудники УК при участии специалистов «Концессий теплоснабжения» наконец отрегулировали работу системы отопления. Сейчас отопление, по данным мэрии, поступает в квартиры исправно.

По итогам надзорных мероприятий за ненадлежащее содержание общедомового имущества волгоградские УК оштрафовали на общую сумму – порядка 41 млн рублей. Среди самых крупных «штрафников» в администрации Волгограда называют: ООО «Наш дом» – 4,57 млн рублей, ООО «Волжский край» – 3,68 млн рублей, ООО «Глобал Про» – 635 тыс. рублей.

В волгоградской инспекции напоминают, что ответственность за содержание общедомового имущества несет именно управляющая компания. Если УК не выполняет обязательства, жители могут направить письменное обращение через портал «Госуслуги» — это дает специалистам правовое основание для проверки. По вопросам отопления, водоснабжения и водоотведения волгоградцы могут обращаться в Единый диспетчерский центр по телефону (8442) 333-134.