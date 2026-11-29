12-летнего школьника разыскивают в Волгоградской области. Арсений Храпов проживает в рабочем поселке Светлый Яр, учится в 5-м классе. 24 ноября в 12:30 мальчик вышел из школы и домой не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 135–140 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в черную толстовку, черную жилетку, темно-серые джинсы, кроссовки темно-серого цвета.
Как рассказали ИА «Высота 102» родные школьника, розыском ребенком занимается полиция. Близкие поделились, что уже появилась информация о возможном местонахождении Арсения.
Фото Волгоград. Красноармейский t.me