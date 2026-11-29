Федеральные новости

Матвиенко предложила ввести плату за ОМС для обеспеченных безработных

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать введение платежа за обязательное медицинское страхование для формально неработающих, но имеющих доходы граждан. Об этом она заявила на пленарном заседании СФ при...